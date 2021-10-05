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Общество

На зиму Бишкеку нужно 1,5 миллиона тонн угля. Пока есть только 281 тысяча

Для прохождения осенне-зимнего периода столице необходимо 1 миллион 560 тысяч тонн угля. Об этом журналистам сообщил заместитель главного инженера Бишкекской ТЭЦ Нурлан Кульжигачев.

По его словам, сейчас договор заключили с госпредприятием «Кыргызкомур» на поставку 950 тысяч тонн топлива, есть также договор с частной фирмой из Казахстана.

«На складе уже есть 281 тысяча тонн угля, из них 128 тысяч тонн — импортный. Разница между двумя видами топлива в составе, структуре и калорийности. С фильтрами все в порядке, поддерживаем оборудование в работоспособном состоянии», — рассказал Нурлан Кульжигачев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209329/
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