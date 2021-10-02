Экспертиза подтвердила: правозащитник Камиль Рузиев не подделывал документы

Готова экспертиза по делу правозащитника Камиля Рузиева, обвиняемого в подлоге документов. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Уточняется, что по ее итогам установлено: Камиль Рузиев не подделывал медицинскую справку.

По версии следствия, правозащитник это сделал, чтобы продлить сроки обжалования решения Каракольского горсуда по одному из дел, над которым он работал. Сам Камиль Рузиев вину не признает и считает, что материалы дела сфабриковали. Его адвокаты добавили: ни одного весомого доказательства обвинение так и не предоставило.

Институт акыйкатчи намерен как национальный правозащитный орган отстаивать права Камиля Рузиева, если они были нарушены.

Сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 30 мая 2020 года в Караколе. Суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Общественность возмущена уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают его уголовное преследование местью.