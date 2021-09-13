Процесс по делу правозащитника Камиля Рузиева опять перенесен. Почему?

Процесс по делу правозащитника Камиля Рузиева, обвиняемого в подлоге документов, опять перенесен. Об этом 24.kg рассказал его сын Азат Рузиев.

По его словам, процесс должен был состояться 7 сентября. Но судья, который принял дело, оказался следственным судьей и не мог начать производство по нему. Поэтому начало слушаний передвинули на 6 сентября.

Камиль Рузиев вину не признает и считает, что материалы дела сфабриковали. Его адвокаты добавили: ни одного весомого доказательства обвинение так и не представило.

Сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 30 мая 2020 года в Караколе. Суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Общественность возмущена уголовным преследованием правозащитника. Камиль Рузиев известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток. Он также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают его уголовное преследование местью.