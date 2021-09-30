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Общество

Запрет экспорта. 400 тысяч тонн урожая кукурузы может остаться гнить на полях

Фермеры просят отменить ранее введенный запрет на экспорт из Кыргызстана кукурузы. В противном случае сотни тонн урожая попросту погибнут. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил Шаршен Сыдыков — председатель Ассоциации кукурузоводов КР.

«Кукуруза — в Кыргызстане самая рентабельная культура. В этом году было засеяно 115-118 тысяч гектаров. Прогнозируемый урожай — 650-700 тысяч тонн. При годовой потребности республики в 250 тысяч тонн на руках у фермеров останется 400 тысяч тонн. Запрет на экспорт поставил нас в тупик. Мы не знаем, куда девать урожай», — сказал он.

По словам главы ассоциации, у сельхозпроизводителей нет мест для хранения излишек. Нет и рынка сбыта. Многие из них будут вынуждены оставить кукурузу гнить на полях.

Фермеры понесут колоссальные убытки, не смогут выплатить налоги и кредиты.

Шаршен Сыдыков

«В следующем году посевы сократятся. Все это скажется на ценах на корма. Как итог подорожают мясо и другие продукты животноводства», — сказал Сыдыков.

Министерство сельского хозяйства, по его утверждению, игнорирует запросы кукурузоводов. Люди доведены до отчаяния и готовы выйти на митинг.

Напомним, временный запрет на вывоз из Кыргызстана скота и других сельхозпродуктов был введен Тилеком Токтогазиевым 19 ноября 2020 года. По замыслу автора постановления № 569 запрет должен был действовать до стабилизации и нормализации экономической ситуации в стране.

Часть ограничений позже сняли, однако в июне список запрещенного к вывозу пополнили ряд кормов и зерновых — сено, комбикорм, кукуруза, ячмень.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208816/
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