16:08
USD 84.65
EUR 101.01
RUB 1.16
Власть

Кыргызстан вводит запрет на экспорт продуктов и зерновых

Улукбек Марипов провел внеочередное заседание кабинета министров, в ходе которого были рассмотрены вопросы продовольственной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина озвучил решения, принятые для обеспечения продовольственной безопасности. Он отметил, что при своевременном принятии мер Министерством сельского хозяйства проблем по обеспечению продовольственной безопасности не было бы. Но сегодня картина совсем другая. Именно поэтому нужно принять меры.

«Вводится запрет на экспорт некоторых товаров сельского хозяйства, кроме стран Евразийского экономического союза. Речь идет о пшенице, пшеничной муке, сахаре, рисе, растительном масле и курином яйце. Наблюдается повышение цен и на корм. В связи с этим вводится полный запрет на вывоз корма: сена, комбикорма, кукурузы, ячменя», — сказал Улукбек Марипов.

Приняты и другие решения. С 8 июля 2021 года снят запрет на экспорт домашнего крупного рогатого и мелкого рогатого скота. Также закуплено 3 тысячи тонн сахара и растительного масла.

«Принято решение освободить от НДС ввозимый в страну сахар, растительное масло и мясо. Мы понимаем, что в бюджет не поступит около 200 миллионов сомов. Но нам нужно обеспечить граждан продуктами питания. Думаю, это решение принесет изменения в лучшую сторону», — отметил глава кабинета министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198782/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Все социальные выплаты будут производиться своевременно, обещает глава кабмина
Министр юстиции рассказала Улукбеку Марипову, как идет инвентаризация законов
Третья волна COVID-19. Кабинет министров соберется на внеочередное заседание
Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Что ответили читатели 24.kg
Куплю вам обед. Глава кабмина и депутат к концу дня договорились о поездке
Парламент оценил работу кабмина недостаточной. Улукбек Марипов остается на посту
Улукбек Марипов пригласил критикующих его депутатов поработать в кабмине
Депутаты лоббируют свои кадры. Глава кабмина о вмешательстве в назначения
Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной
В парламенте требуют остановить сброс воды с водохранилищ
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована
Бизнес
Мифы и&nbsp;правда о&nbsp;частных распределительных энергокомпаниях Мифы и правда о частных распределительных энергокомпаниях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Яндекс Go&nbsp;появился тариф &laquo;Грузовой&raquo; В Бишкеке в Яндекс Go появился тариф «Грузовой»
Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по&nbsp;мини-футболу &laquo;FUT-Лига&raquo; Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»
Акция! Купи любой смартфон в&nbsp;MegaStore и&nbsp;получи серебряный номер в&nbsp;подарок Акция! Купи любой смартфон в MegaStore и получи серебряный номер в подарок
24 июня, четверг
15:58
В селе Искра произошла драка мужчин. Из-за острой нехватки поливной воды В селе Искра произошла драка мужчин. Из-за острой нехва...
15:56
В аэропорту Джалал-Абада произошел пожар
15:55
Кыргызстан вводит запрет на экспорт продуктов и зерновых
15:42
За назойливые приставания к девушкам МВД предлагает задерживать на семь суток
15:21
В Чуйской области сотрудники милиции взяли под охрану проблемные водоразделы