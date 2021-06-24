Кыргызстан вводит запрет на экспорт продуктов и зерновых

Улукбек Марипов провел внеочередное заседание кабинета министров, в ходе которого были рассмотрены вопросы продовольственной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина озвучил решения, принятые для обеспечения продовольственной безопасности. Он отметил, что при своевременном принятии мер Министерством сельского хозяйства проблем по обеспечению продовольственной безопасности не было бы. Но сегодня картина совсем другая. Именно поэтому нужно принять меры.

«Вводится запрет на экспорт некоторых товаров сельского хозяйства, кроме стран Евразийского экономического союза. Речь идет о пшенице, пшеничной муке, сахаре, рисе, растительном масле и курином яйце. Наблюдается повышение цен и на корм. В связи с этим вводится полный запрет на вывоз корма: сена, комбикорма, кукурузы, ячменя», — сказал Улукбек Марипов.

Приняты и другие решения. С 8 июля 2021 года снят запрет на экспорт домашнего крупного рогатого и мелкого рогатого скота. Также закуплено 3 тысячи тонн сахара и растительного масла.

«Принято решение освободить от НДС ввозимый в страну сахар, растительное масло и мясо. Мы понимаем, что в бюджет не поступит около 200 миллионов сомов. Но нам нужно обеспечить граждан продуктами питания. Думаю, это решение принесет изменения в лучшую сторону», — отметил глава кабинета министров.