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Общество

Тандемы бывают разные. В Бишкеке проходит выставка картин супружеских пар

В «Галерее М» в ЦУМе-2 открылась выставка «Творческий тандем».

Эта экспозиция третья в серии, приуроченной к 30-летнему юбилею галереи. После двух предыдущих — «Мой любимый Кыргызстан» и «Портрет художника, или взгляд на себя» — ее ждали с нетерпением. Организаторы показали, что неинтересных выставок они не делают.

«Творческий союз — это радость созидания пополам со спорами, разногласиями. Особенно если художники — супруги и живут под одной крышей. Выставка предлагает вниманию графические, живописные работы, скульптуру, изделия прикладного искусства супружеских пар, созданные вместе и самостоятельно», — написали они об экспозиции.

В холле стояли парень и девушка и о чем-то спорили. Оказывается, они решили определить по картинам, какие художники находятся в союзе. Несколько пар даже угадали. «Если вместе живешь, начинаешь смотреть на мир глазами партнера. Где-то техники похожие, где-то цвета», — отметила девушка. Ее спутник настаивал на том, что у каждого художника свой уникальный стиль. «Но он же может меняться в течение жизни», — стояла на своем девушка.

Чем закончился их спор, неизвестно. Но вы же можете до 12 октября посетить выставку и решить, на чьей вы стороне.

Участники: Момун Астар и Жылдыз Асангали; Алыкул Биймырзаев и Гульнара Мусабай; Ормонали Идирисов и Чолпон Идирисова; Догтурбек Нургазиев и Алмагуль Болокова; Ринат Ханафеев и Маргарита Ханафеева; Владимир Файзыев и Айнура Аширова; Аскар Турумбеков и Нюргуяна Иннокентьева; Максат Монолдоров и Динара Исраилова; Азим Торобеков и Чынара Торобекова.

Следующая выставка цикла — «Десять остановок на Шелковом пути, II часть».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208805/
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