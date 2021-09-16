Взгляд на себя. В Бишкеке открылась выставка автопортретов

В «Галерее М» в ЦУМе-2 открылась выставка «Портрет художника, или взгляд на себя».

На этот раз посетители имеют уникальную возможность, кроме картин, увидеть и их создателей.

Художники называют жанр автопортрета одним из сложнейших в искусстве.

Задумывались ли вы, как бы изобразили себя, если умели рисовать? Вы были бы с любимой кошкой? Или сидящим за экраном компьютера? С кем-то из любимых или только ваше лицо? Можно написать себя таким, как видишь в зеркале, а можно придумать целый мир.

Автопортрет — это возможность взглянуть на себя со стороны, увековечить свой образ, ну или просто отточить мастерство, когда рядом нет модели.

История изобразительного искусства насчитывает сотни авторов, которые оставили о себе память в живописи, написав собственные портреты. Все помнят, например, автопортреты Фриды Кало, которых она создала больше 50.

Эта экспозиция — уже вторая в серии тематических выставок, приуроченных к 30-летнему юбилею галереи.

Выставка продлится до 28 сентября.