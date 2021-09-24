Профсоюз медиков просит генпрокурора дать оценку приказам Минздравсоцразвития

Центральный комитет профсоюза работников здравоохранения официально обратился к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой дать правовую оценку приказам, издаваемым Министерством здравоохранения и социального развития. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

По ее данным, эти приказы ущемляют права работников системы здравоохранения. В частности, речь идет о начатой в начале года реорганизации организаций здравоохранения путем слияния и объединения территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, ГСВ, стоматологическими поликлиниками и центрами репродукции в центры общеврачебной практики (ЦОВП) без какого-либо предварительного анализа по числу проживающего населения, географического расположения, финансирования и других параметров.

В профсоюзе отметили, что после реорганизации во многих организациях начались недовольства по поводу сокращений, «так как оставляли тех, кто был в «команде» руководителя, а не на основании Трудового кодекса».











Ранее министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что под оптимизацию попадут 125 лечебных организаций здравоохранения территориального уровня. Из них будет вновь создано 43 центра общеврачебной практики.