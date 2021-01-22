Под оптимизацию Минздрава попадут 125 лечебных организаций

Начатой Минздравом оптимизации подлежат 125 лечебных организаций здравоохранения территориального уровня. Из них будет вновь создано 43 центра общеврачебной практики (ЦОВП). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в системе общественного здравоохранения оптимизации подлежат 49 организаций. Вновь созданных центров профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора будет 23.

«Реформа основывается на интересах пациента и потребностях населения, тесно связана с усилением первичной медико-санитарной помощи и развитием услуг дневного стационара и отделений краткосрочного пребывания», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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Он отметил, что в ходе оптимизации планируется провести слияние, объединение территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группами семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские центры профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.

«По республике насчитывается всего 356 организаций здравоохранения, в том числе 49 центров семейной медицины, 17 самостоятельных групп семейных врачей, 135 стационаров, из них 7 областных объединенных больниц, 40 территориальных больниц и 20 ЦОВП. Кроме того, 50 организаций по общественному здравоохранению и другие. Работа по оптимизации проводится с учетом географических и демографических условий», — добавил министр.