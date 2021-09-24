В Лейлеке пропали двое школьников. Родители уверены, что их похитили граждане РТ

В Лейлекском районе Баткенской области пропали двое учеников 10-го класса села Арка. Об этом 24.kg сообщил отец одного из мальчиков Азам Гапаров.

По его словам, подростки накануне работали на складе, разгружая товары.

«Они вчера загружали товар с одного бусика на другой. Три мальчика работали вблизи неописанного участка границы. После школы решили помочь контрабандистам, чтобы заработать деньги. Я об этом не знал. К ним пришли таджики и напали. Один из одноклассников моего сына успел убежать. По его словам, напали люди в гражданской форме и увели парней на территорию Таджикистана в Гафурский район», — рассказал Азам Гапаров.

По его словам, сейчас правоохранительные органы проводят переговоры с таджикскими коллегами.

В обладминистрации не смогли предоставить информацию о похищении школьников КР. Но сообщили, что полномочный представитель президента в регионе Абдыкерим Алимбаев сегодня уехал в Лейлекский район на ранее запланированную встречу с главой Гафурского района Таджикистана.