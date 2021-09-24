Очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в конце ноября — декабре. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, рост можно остановить, если охватить иммунизацией 70 процентов населения.

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«И Министерство здравоохранения и социального развития делает все для достижения охвата», — отметил он.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что необходимо соблюдать все алгоритмы и не расслабляться. «Уже начался учебный процесс, впереди выборы в Жогорку Кенеш, где будет скопление людей, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований», — отметил он.