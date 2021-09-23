В Кыргызстане с 1 октября повысятся пенсии

С 1 октября будут повышены базовая и страховая части пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, соответствующее постановление об индексации подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

Читайте по теме С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько

Базовая часть увеличится на 10 процентов у пенсионеров, у которых общий размер пенсии ниже прожиточного минимума за предыдущий год — 4 тысяч 785,4 сома.

Страховые части пенсий, назначенных до 1 октября 2021 года, будут проиндексированы на коэффициент индексации 1,08.

В кабмине отметили, что сумма повышения будет зависеть от размера пенсии каждого пенсионера.

По итогам предстоящей индексации базовой и страховых частей пенсии средний размер общей пенсии составит 6 тысяч 248 сомов, что выше среднего размера пенсии на момент повышения на 455 сомов (на 8 процентов).

Социальному фонду при Министерстве здравоохранения и социального развития поручено обеспечить своевременный перерасчет базовой и страховых частей пенсий и их выплату в новых размерах.