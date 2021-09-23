Дворец спорта. Разрушенные надежды олимпийских чемпионов

Эстрадные концерты и торговые выставки — первое, что приходит на ум кыргызстанцам при упоминании Дворца спорта. Спустя 47 лет после открытия главной спортивной арены страны от спорта в ней осталось совсем немного.

Уникальный объект, признанный памятником истории и архитектуры, сегодня и вовсе рискует погибнуть. Корреспондент 24.kg убедился в этом лично, пройдясь по его залам и коридорам.

На первый взгляд еще живой

Советский архитектурный модернизм не признавал полумер. Если строить, то с размахом. Открытый в октябре 1974 года во Фрунзе Дворец спорта удивлял своими масштабами. Архитекторы разделили здание на две зоны — демонстрационную со зрительным залом на 3 тысячи мест, вестибюлем и фойе, и тренировочную — с крытым спортзалом, олимпийским бассейном и вспомогательными помещениями.

Фото из интернета. Так Дворец спорта выглядел в конце 70-х

Интересный факт. Объект сдали в эксплуатацию недостроенным. Рабочих торопили к круглой дате — 50-летию образования Киргизской ССР, но все равно не успели. Порядка 30 процентов сооружений доводились до ума уже после официального открытия. Спустя годы эта спешка выйдет Дворцу боком, но об этом чуть позже.

Сегодня это место меньше всего ассоциируется у обывателей со спортом, что не удивительно. Ведь чаще всего оно выступает площадкой для торговых выставок. Для этих целей уже много лет в аренду частникам предоставляется вестибюль комплекса. И сегодня, заходя внутрь, первым делом ловишь себя на мысли, что время здесь замерло.

Демонстрационная часть Дворца спорта выглядит более-менее живой и отчасти свежей. Администрации за счет аренды удается заработать в год порядка 2 миллионов сомов. Большая часть средств уходит на поддержание внешнего вида вестибюля, фойе и залов и текущий ремонт.

Спортивные мероприятия, в день нашего визита здесь проходил чемпионат Кыргызстана по боксу, проводятся здесь бесплатно. Никакой выручки они не приносят. Но даже свободный вход не добавляет зрителей.

К слову, прежде один из самых больших концертных залов страны выглядел еще хуже. Два года назад за его реставрацию взялись частники. Перешили и восстановили кресла, поменяли занавес, освещение.

Напрочь прогнивший изнутри

Куда более печальное зрелище представляет собой непарадная часть Дворца спорта — его подвальные помещения. В оборудованных под склады комнатах, словно в погребе, стоит запах плесени и сырости. При входе в них сопровождающие просят внимательно смотреть под ноги. Темно. Электропроводка постоянно перегорает.

Одна из причин непрекращающихся подтоплений — отсутствие капитального ремонта. Его спортивный комплекс не видел со дня сдачи в эксплуатацию. Косвенно причастна к этому и ошибка, второпях допущенная при строительстве. Площадку при входе во Дворец сделали с уклоном не в ту сторону. В непогоду дождевая и талая вода стекается прямиком под здание.

Не добавляют сухости и проржавевшие коммуникации, большую часть из которых уже и отремонтировать невозможно — нужна полная замена. Осыпающиеся бетонные опоры и гниющие перекрытия держатся на честном слове и грозят обрушением.

Здесь же в подвале расположена система пожаротушения. Емкость для воды и насосы в случае ЧП должны сработать как швейцарские часы. Администрация делает все возможное, чтобы сохранить ее работоспособной, и молится всем известным богам, чтобы эффективность агрегата не пришлось проверять на практике.

Отданный частникам на погибель

Одна из важнейших частей спортивной арены — единственный в Кыргызстане открытый плавательный бассейн олимпийского стандарта уже безвозвратно потерян.

Он был сдан в эксплуатацию спустя пять лет после открытия Дворца спорта. Отдельный вход с улицы, удобные трибуны, уникальная система фильтрации. Факт, который говорит о многом, — в этом бассейне в свое время тренировалась сборная СССР по плаванию.

Что интересно, еще сравнительно недавно он работал. В 1993 году бассейн сдали в аренду частникам. И это было фатальной ошибкой. Объект активно использовали и ни копейки не вкладывали в его ремонт и развитие. К 2006-му, когда весь возможный ресурс был исчерпан, бассейн закрыли. Сегодня он признан аварийным и подлежащим сносу.

Не выдержала испытаний временем и алчностью и вся его инфраструктура. Насосы, фильтры и коммуникации — одна из самых важных и дорогих составляющих любого бассейна, уничтожены. Даже многотонная лестница, ведущая на трибуны с улицы, сегодня представляет угрозу. Того и гляди обрушится на припаркованные внизу машины. Дирекция поставила внизу блоки, чтобы избежать возможной трагедии, но все равно находятся те, кто ухитряется между ними припарковаться.

Раньше здесь тренировались будущие чемпионы. Теперь можно снимать фильмы ужасов. Хотя, согласитесь, гораздо интереснее было бы посмотреть на речи чиновников, записанные на этом фоне для моральной поддержки отечественных пловцов. Например, в канун очередных Олимпийских игр.

Взятый бюрократией в заложники

Дворец спорта — памятник истории и архитектуры. С одной стороны, особый статус защищает его от возможного сноса. Учитывая расположение спортивного комплекса, такое в будущем возможно. Он уже взят в плотное кольцо элитных новостроек. С другой стороны, охраняемый государством лишь на бумаге объект сегодня не могут даже покрасить без кучи согласований и разрешений.

«Такая проблема есть. Мы подаем заявки в Министерство культуры на плановый ремонт и подолгу ждем рассмотрения. Если речь заходит о крупном ремонте, то дело и вовсе затягивается. К тому же все работы мы обязаны проводить через тендеры. Это тоже отнимает немало времени. Что можем — латаем сами на свой страх и риск», — признает нынешний директор Государственного управления спортивными сооружениями и спортобеспечения Айбек Абдымомунов.

Фото 24.kg. Директор Государственного управления спортивными сооружениями и спортобеспечения Айбек Абдымомунов

По его словам, дирекция не раз находила инвесторов для реконструкции бассейна. Было несколько вариантов на сумму от $8 до 20 миллионов. Предлагалось восстановить его в первозданном виде либо сделать крытым.

«Люди были готовы вкладывать свои средства. Но мы столкнулись с пробелами в законодательстве. Закон о государственно-частном партнерстве имеет в себе уйму недочетов, нет четко прописанных механизмов его применения. В нормативные акты постоянно вносятся изменения. А бизнес, как вы знаете, не любит шаткие позиции. Инвесторы не хотят рисковать», — говорит Абдымомунов.

С 2013 года идут разговоры о строительстве у входа во Дворец спорта атриума — остекления и расширения фойе.

Это помогло бы не только увеличить площади, но и решить вопрос с затоплением от дождей подвала и спасения несущих бетонных конструкций. В то время на реализацию проекта требовалось 24,5 миллиона сомов. За восемь лет ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.

Фото 24.kg. Один из многочисленных проектов реконструкции спортивного комплекса

Остро ощущается и нехватка финансирования. Ежегодно выделяемых государством средств — 24 миллионов сомов хватает только на оплату зарплат сотрудников (они здесь небольшие -от 4 до 12 тысяч сомов) и коммунальных услуг. В ведении Госуправления не только Дворец спорта, но и стадион имени Долона Омурзакова, а это больше 130 рабочих и непрекращающаяся головная боль.

«До пандемии еще как-то справлялись за счет аренды. Но из-за коронавируса, как вы знаете, отменили все массовые мероприятия. Ни выставок, ни концертов. Мы простаивали. Потом во Дворце спорта открыли обсервацию для больных COVID-19. Мы опять не работали. Финансово выпали практически на два года. Сейчас очень тяжело решать даже текущие вопросы, не говоря уже о каких-то серьезных проектах», — признает директор.

Всего лишь за 30 лет из уникального и современного спортивного комплекса Дворец спорта превратился в чемодан без ручки. Он стал тяжелой ношей, непосильной даже для легендарного Каба уулу Кожомкула, памятник которому красуется у центрального входа.

Фото 24.kg. Памятник Кожомкулу

Если чиновники не обратят внимания на этот объект сегодня, то уже завтра он может с легкостью встать в один ряд с печально известными памятниками их безразличию и разгильдяйству — рестораном «Нарын», гостиницей «Иссык-Куль» или ипподромом «Ак-Кула».

Фото 24.kg. Автобус, до сих пор числящийся на балансе спортивного комплекса

Р.S. И напоследок всего одна фотография, которая демонстрирует всю абсурдность государственной системы управления, погрязшей в бюрократии. Этот автобус когда-то принадлежал Дворцу спорта. Вы не поверите, но он до сих пор числится у них на балансе. Списать не могут.