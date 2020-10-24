Гостиница «Иссык-Куль». Пока еще живой пример чиновничьего безразличия

Опустевший и забытый всеми отель «Иссык-Куль» недавно вновь оказался в центре внимания. 15 октября здесь на митинг собрались сторонники теперь уже действующего премьер-министра Садыра Жапарова.

Журналист 24.kg прошелся по пустынным коридорам единственной в Бишкеке правительственной гостиницы.

Бывший памятник архитектуры

Восьмиэтажный комплекс на южной окраине Бишкека рушится буквально на глазах. Построенный в столице в 1984 году к 60-летию образования Киргизской ССР уникальный объект ненадолго пережил советскую эпоху, и его судьба до сих пор остается нерешенной.

Тяжелые стальные ворота, украшенные национальным орнаментом, прежде распахивались для высокопоставленных гостей республики и правительственных делегаций. Сегодня центральный въезд в гостиничный комплекс закрыт на замок. Территория вокруг «Иссык-Куля», а это больше 3,5 гектара земли, — заброшена.

В 1993 году «Иссык-Куль» получил статус памятника архитектуры. Однако пробыл в статусе этом недолго. Из реестра особо охраняемых объектов его исключили под предлогом привлечения инвестиций. Объяснив это тем, что памятники якобы не пользуются большим интересом у бизнесменов, готовых вложить деньги. Уже к тому времени гостиница начала приходить в упадок, и высокопоставленные чиновники всячески пытались от нее избавиться. Звучали предложения выставить ее на торги, передав тем самым в руки частников. Но дальше слов, как это часто бывает, дело так и не зашло.

Сегодня «Иссык-Куль» — это памятник чиновничьего безразличия, представленный во всей его красе.

Эхо пустых коридоров

Находящаяся на балансе управделами президента гостиница внутри выглядит так, словно здесь велись боевые действия.

Судя по аккуратно демонтированным стеклам и стеклопакетам, гостиница регулярно разворовывается. На весь огромный комплекс три-четыре человека, которые, увидев журналиста, поспешили удалиться.

Некоторые номера гостиницы буквально завалены разобранной и растасканной бытовой техникой. На подоконнике одной из комнат аккуратной стопкой лежат удивительно сохранившиеся артефакты — рекламные буклеты «Иссык-Куля».

«Отель расположен у подножия величественных гор Тянь-Шаня в экологически благоприятном месте. В отеле 188 номеров, включая 4 люкса, 20 полулюксов, 34 одноместных и 130 двухместных номеров. Для проведения конференций и деловых встреч к вашим услугам 9 конференц-залов», — гласит рекламный проспект.

В буклете упоминается и уникальный ресторан, построенный в форме национальной юрты. Сейчас это руины. Первый этаж полностью разбит. Посреди второго — пустого и разграблено этажа стоит чудом уцелевшее, хотя и изрядно потрепанное фортепиано. В коридоре по пути к ресторану на стене осталось датированное ноябрем 2008 года объявление — «4-я Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада». Каких-то 12 лет назад здесь все еще кипела жизнь.

Пейзаж без перспективы

С последнего, восьмого этажа «Иссык-Куля», где прежде был бар, открывается отличный вид на горы и двор гостиницы. Здесь же сквозь разбитые окна хорошо виден и соседствующий с комплексом этно-городок «Манас айылы», пребывающий сегодня в таком же убогом виде.

Крыша комплекса разрушена. На стенах повсюду следы потеков от дождя. И это самое опасное, что сегодня происходит с «Иссык-Кулем». Дырявая кровля в непогоду сокращает и без того короткую в ее нынешнем виде жизнь здания. Местами в провалах потолка виднеются ржавеющие конструкции опор.

На словах не раз спасенная

За десять лет призывы отреставрировать гостиницу и дать ей новую жизнь звучали не раз. В августе 2016 года с такой идеей выступило Агентство по привлечению инвестиций при Минэкономики. Был разработан эскиз масштабного проекта общей стоимостью в $64,92 миллиона. Ожидалось, что восстановлением объекта займутся инвесторы и, когда дело будет сделано, он вновь начнет принимать иностранные делегации. Не выгорело. Инвесторы не нашлись, финансирование из вечно дефицитного республиканского бюджета инициаторами даже не рассматривалось.

Еще через год с инициативой выступило руководство Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева. Врачи предложили передать гостиницу в их руки. Предлагалось создать на ее базе современный медицинский комплекс с амбулаторно—диагностическим, хирургическим, терапевтическим и прочими отделениями, с учебными аудиториями и лекционными залами. Не передали.

Летом 2018 года управление делами президента и правительства объявило очередной безрезультатный тендер. Вопрос восстановления «Иссык-Куля» за эти годы не раз обсуждался и в парламенте. Но как быть с погибающим на глазах комплексом, депутаты так и не придумали.

«Иссык-Кулю» нужна консервация

Единственное, что сегодня может продлить жизнь уникальному комплексу, — это грамотно проведенная консервация. Таким мнением с 24.kg поделился председатель Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов.

«Очевидно, что после недавних событий управделами президента не до масштабных проектов. В бюджете страны под такую реставрацию сегодня попросту нет денег. Поэтому «Иссык-Куль» необходимо срочно законсервировать. Восстановить кровлю комплекса, застеклить окна, чтобы избежать дальнейшего разрушения здания от непогоды. Самое важное — сохранить несущие конструкции, они гораздо важнее интерьера», — говорит специалист.

Главный архитектор республики уверен, что некогда бывшей памятником архитектуры гостинице необходимо срочно вернуть прежний статус.

«В 90-е годы чиновники, прося вывести «Иссык-Куль» из реестра памятников, ввели нас, архитектурное сообщество, в заблуждение. Усыпили нашу бдительность сказками про инвестиции и благие намерения. Сейчас мы видим последствия этих намерений и их истинные цели. Гостиницу уничтожают целенаправленно. Год за годом. И это происходило при всех бывших президентах. Я полагаю, что особый интерес вызывает территория, а не само здание. Именно поэтому от него стараются избавиться. И его нужно защитить, придав особый статус», — заключает Алымбек Абдраимов.

И напоследок любопытный факт. Нынешний премьер Садыр Жапаров с «Иссык-Кулем» оказался связан еще до своего вступления в должность. Это место, соседствующее с госрезиденцией «Ала-Арча», 15 октября было выбрано его сторонниками точкой сбора для проведения очередного ультимативного митинга. Можно сказать, что своим назначением глава правительства косвенно обязан в том числе и этой погибающей правительственной гостинице.