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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Обвинение в попытке захвата власти. Туйгунаалы Абдраимов вновь вызван на допрос

Экс-главу ЦИК и бывшего полпреда Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова вновь вызвали на допрос в следственное управление МВД. 

По сообщению ведомства, экс-чиновник вызван в рамках расследования уголовного дела «Попытка насильственного захвата власти» УК КР. Является он фигурантом или свидетелем, не уточняется.

Туйгунаалы Абдраимов уже был на допросе. Тогда он не стал ничего комментировать, отметив только, что «не боится тюрьмы».

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. Курсана Асанова водворили в СИЗО-50, а Алмаза Сарыбаева — в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207728/
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