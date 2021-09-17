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Общество
Сюжет: Дело о захвате власти

Правозащитники требуют пересмотреть меру пресечения Курсану Асанову

Правозащитный центр «Кылым шамы» требует от Генеральной прокуратуры и судебных органов в срочном порядке пересмотреть меру пресечения экс-замминистра внутренних дел Курсану Асанову. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Правозащитники считают, что водворение Курсана Асанова в СИЗО-50 недопустимо.

«ОФ «Кылым шамы» требует от ГСИН принять все меры по обеспечению безопасности Курсана Асанова в период его пребывания в СИЗО-50. Он генерал милиции, был замминистра внутренних дел. Водворение его в СИЗО особого режима, в котором отбывают наказание лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе признанные судом террористы, рецидивисты и члены ОПГ, вызывает обеспокоенность относительно безопасности его жизни и здоровья», — прокомментировали в «Кылым шамы».

Правозащитники напомнили, что в апреле 2017 года задержанный на тот момент ныне действующий президент Садыр Жапаров пытался покончить жизнь самоубийством.

«Его родные говорили: его заставили сказать, что это была попытка суицида и власти оказывают на него давление. Наша организация также обращалась к властям с требованием провести расследование этого факта и обеспечить безопасность Садыру Жапарову. Что касается СИЗО-50, он известен печальными событиями, произошедшими в октябре 2015-го. Тогда был совершен массовый побег заключенных и убили трех сотрудников учреждения. Эти факты свидетельствуют о том, что само учреждение и его стены не обеспечены должной безопасностью», — пояснили в организации.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора Курсана Асанова и Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти. Курсана Асанова водворили в СИЗО-50, а Алмаза Сарыбаева — в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207491/
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