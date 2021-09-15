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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Обвинение в захвате власти. Алтынбек Сулайманов рассказал о допросе

Депутат парламента Алтынбек Сулайманов вышел с допроса из следственной службы МВД.

По его словам, он дал подписку о неразглашении следственных действий.

«Тут нет особой тайны, все уже опубликовано в интернете. Меня допросили по факту обращения нескольких деятелей культуры к президенту. Я к этому не имею отношения. Возможно, некоторые оппоненты бессильны перед выборами. Если честно, я сам не совсем понимаю, зачем меня вызвали», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Он рассказал, что месяц назад встречался с президентом Садыром Жапаровым. Разговор был о Законе «О выборах».

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

В МВД на допрос сегодня прибыли депутаты парламента Алтынбек Сулайманов и Жанар Акаев. Милиционеры также доставили экс-полпреда правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

Кроме того, в социальных сетях появилось обращение нескольких общественных деятелей к главе государства Садыру Жапарову. В документе указывается, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Джетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек. Они якобы высказывают в СМИ лозунги о смене власти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207214/
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