Город Ош разработает собственный туристический бренд. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

Вопросы развития туристической сферы обсуждали за круглым столом. Были представлены варианты создания туристического бренда для повышения имиджа как страны в целом, так и южной столицы. Экс-глава департамента туризма Максат Чакиев предложил сделать акцент на продвижении ошских туристических объектов и ценностей.

«Предлагаю разработать бренд города Оша, одним из вариантов которого может стать бренд «Ош как провайдер Шелкового пути», в рамках проекта можно будет организовать ряд этнокультурных мероприятий масштабного значения, чтобы привлечь туристов со всех стран мира», — сказал он.

Мэр Оша Алмаз Мамбетов идею поддержал.