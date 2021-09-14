Бишкекские садики заработают с 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, дошкольные организации будут работать без деления на подгруппы.

Решение принято сегодня городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии.

Главам районов Бишкека и управлению образования мэрии поручено провести соответствующую работу по обеспечению продуктами питания дошкольных и общеобразовательных организаций в соответствии с установленными требованиями и нормами.

«Дорогие родители! Если у вас или близких наблюдаются симптомы ОРВИ, пожалуйста, не приводите своего ребенка в детский сад. При выявлении в садиках заболевших коронавирусом мы будем вынуждены закрыть их на карантин», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что в связи с утвержденными алгоритмами родителей не будут пускать за ворота детских садов, в организациях будут организованы входные фильтры, соблюдение санитарных норм и правил, санобработка помещений.