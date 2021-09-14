Кыргызстанцы требуют решить проблему мусора и стихийных свалок. Создали петицию

Граждане Кыргызстана требуют решить проблему мусора и стихийных свалок в стране. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org.

Инициаторы напомнили, что в марте 2021 на совещании по экологической безопасности бывший вице-премьер-министр Артем Новиков, ссылаясь на указ президента КР Садыра Жапарова «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости», заявил, что до 1 сентября 2021 года мусорный полигон в Бишкеке должен быть полностью закрыт, а также должна быть проведена его рекультивация. Рядом начнет функционировать новый полигон ТБО.

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Авторы документа полагают, что этим объектом давно должны были заняться соответствующие правоохранительные органы. «Потому что, по мнению многих специалистов, эти экологические нарушения вполне могут быть приравнены к экоциду, которые стали возможны в результате нарушений антикоррупционного законодательства, а также законодательства о государственной службе и национальной безопасности. На проект рекультивации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Улучшение системы управления ТБО Бишкека» выделено 22 миллиона евро, в том числе на рекультивацию, открытие нового полигона и мусоросортировочной линии. Но ничего из этого до конца так и не выполнено.

Свалка продолжает гореть, загрязнять воздух, почвы и грунтовые воды. Мусор разлагается, выделяя вредные газы и фильтрат, состоящий из смеси токсических веществ, попадающих в грунтовые воды. Рядом со свалкой, в пятистах метрах, протекает река, которая питает водохранилища, составляющие часть местной ирригационной системы. Из петиции

«Иными словами, вредные вещества, накопленные на полигоне, затем попадают на поля фермеров, продукты которых потом оказываются на прилавках. От самовозгорания мусора в воздух попадают диоксины. Порой там бушуют настоящие пожары. Жители сел уверяют, что ежедневно к вечеру на весь район опускается плотный едкий туман. В опасности находятся не только обитатели мусорного полигона, зарабатывающие сортировкой мусора, но и жители северной части Бишкека», — говорится в петиции.

Инициаторы добавляют, что большую опасность представляют свалки мусора по всей территории страны, в туристических местах, на территориях заповедных объектов.

«Расположенные в водоохранных зонах водоемов, поймах рек, пониженных частях рельефа (овраги, балки), в местах расположения скважин питьевого назначения, на сельскохозяйственных полях, стихийные свалки не только уничтожают эстетику природных красот страны, но и снижают туристический потенциал Кыргызстана, на который в стране делают большую ставку. Растущие стихийные свалки поглощают земли, приводят к гибели местной флоры и фауны, расширяются до ближайших поселений и отравляют жизнь и здоровье местных людей», — говорится в документе.

Нерациональная, устаревшая, аморальная политика местных властей и столичных чиновников в сфере сбора и утилизации ТБО привела к тому, что в Кыргызстане действуют тысячи полустихийных мусорок. Все они нарушают мыслимые и немыслимые правила устройства, экологические и технические требования к организации подобных объектов. Под свалки отданы десятки гектаров плодороднейших и бесценных земель.

В петиции требуется исполнение президентского указа и решение проблемы мусора в Бишкеке. «Согласно законодательству, каждый гражданин имеет право на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу неблагоприятным воздействием на окружающую среду, в результате осуществления хозяйственной или иной деятельности. Учитывая это положение, виновные должны понести ответственность за существующее плачевное положение дел в этой области, а жители должны получить доступ к безопасной окружающей среде.