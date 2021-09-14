Осторожно, школа! В любой момент может обрушиться потолок или провалиться пол

Команда магистрантов Американского университета в Центральной Азии в рамках дата-исследования «Трещина» подготовила серию материалов о школах в Кыргызстане. Картина ужасающая: большинство зданий, где учатся дети, нуждаются в капитальном ремонте.

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Каждая десятая школа в стране — аварийная и не подлежит использованию. Но там продолжают грызть гранит науки маленькие кыргызстанцы.

24.kg публикует текстовую версию проекта о школах в разных регионах. Сегодня о зданиях учебных заведений Джалал-Абадской области.

Зашпаклевали

Школа № 69 в селе Домор Сузакского района Джалал-Абадской области названа в честь ее бывшего директора. Жаанбай Узаков родился в 1921 году, в 1941-м ушел на фронт, дошел до Берлина, штурмовал Рейхстаг и стал кавалером ордена Славы III степени. После войны он окончил педагогический институт и вернулся в родные края, где 50 лет проработал учителем русского языка, а 30 из них — директором школы.

Уже уйдя на пенсию, вплоть до самой смерти в 2013 году он продолжал вместе с новым директором обивать пороги районных и областных администраций с просьбами помочь сделать в школе капитальный ремонт.

Но даже авторитета кавалера ордена Славы Жаанбая Узакова не хватило, чтобы что-то изменить.

Нынешний директор Аманбай Атабеков показывает нам печальные достопримечательности: сгнившие полы, трещины во всю стену, грозно нависшие потолки, самодельную систему отопления.

Самый большой класс, где проводят собрания, новогодние елки и вообще все мероприятия, подпирает посередине балка. Ее поставили недавно, чтобы не обвалился потолок.

На вопрос, не боятся ли ученики заходить в такой класс, директор только грустно улыбается и машет рукой: все уже привыкли.

Само здание 1963 года постройки — изначально колхозный сарай, построенный самими жителями. По заключению МЧС, объект использованию не подлежит. На строительство нового корпуса нужно, по данным руководства, 25 миллионов сомов. Но из бюджета каждый год выделяют только 20-30 тысяч сомов и говорят следить за школой. Они и следят.

Показывая помещения, директор то и дело оправдывается: «Здесь все отваливалось. Замазали. Зашпаклевали». «Здесь все трещинах. Мы все зашпаклевали». «Здесь в прошлом году треснула стена. Зашпаклевали».

Использованию не подлежит

Еще одна аварийная школа в Сузакском районе Джалал-Абадской области — № 52 имени Турат Арзыкуловой. По стене здания ползет огромная трещина. «Нет-нет, это не от землетрясения. Просто здание старое, — говорит директор Максуда Кочорова. — Все-таки школе уже целый век».

Это одна из самых старых школ в Кыргызстане, причем первый ее корпус был построен как железнодорожная станция. Школе здание передали в 50-х годах прошлого века. С тех пор здесь мало что изменилось: печное отопление, туалет на улице, вода из колодца. Схема движения поездов все еще висит над входом. А само здание обветшало настолько, что его признали аварийным с вердиктом «использованию не подлежит».

Несмотря на это, школа продолжает работать. «Два года тому назад камни из фундамента стали высыпаться, было заключение МЧС по закрытию, но родители попросили не закрывать, пришли и сами заливали камни сверху цементом и удивлялись, как вообще держалось», — рассказывает директор.

Каждый год на ремонт из Министерства образования выделяют около 35 тысяч сомов. Этого хватает на краску и известь, ремонт делают сами учителя. На вопрос, помогают ли выпускники, отвечают: «Не очень-то. Когда их дети здесь учились, они помогали, а сейчас кто мог, перевели детей в другие школы».

Те, кто не смог перевестись, жалуются на холод и тесноту. Когда идет дождь, внутри помещения нужен зонт или тазик. «Мы хотели бы учить детей в хороших современных условиях», — говорит директор. Потом прибавляет: «Хотя бы без курток зимой».

Здесь обучаются те, кто не имеет возможности уехать

Директор Асанбек Эрмеков показывает нам свое достижение — стену на заднем дворе. Когда ее не было, люди проходили через школьный двор насквозь. Однажды это чуть не привело к трагедии. В 2018 году в женский туалет зашел пьяный, застал там девочку и чуть не изнасиловал. Девочка закричала, и он убежал. Его потом поймали в Базар-Коргоне, снова за попытку изнасилования, и посадили. А директор построил эту стену.

Это такая же аварийная школа, как и две сотни других.

У нас стены глиняные, все в трещинах. Фундамент тоже. Мы пытаемся залатать трещины, но они снова появляются. Крыша почти обвалилась. Асанбек Эрмеков

«Устаревшее построение, гнилые полы, отлетевшая штукатурка, большое количество учащихся. Использованию не подлежит», — написано про эту школу в общем перечне наиболее аварийных школ, требующих нового строительства. Несмотря на все это, школа продолжает работать.

«Построили ашарным методом, без соблюдения правил — классы маленькие, в некоторых отопления нет совсем, — рассказывает Асанбек Эрмеков. — Дети жалуются на холод, из окон дует. Здесь обучаются те, кто не имеет возможности уехать».

Единственное, что отличает эту школу, — необычное имя. Школа № 24 в Сузакском районе Джалал-Абадской области названа в честь Гульнары Бакиевой, племянницы бывшего президента. Он и сам учился в этой школе. Но на вопрос, почему не помог родной школе с ремонтом, директор разводит руками: «Наверно, думал, непорядочно начинать со своей школы, все откладывал, а потом ушел... Мы с тех пор каждому президенту посылали и посылаем письма, но их уже не пропускают, наверно, потому что мы школа имени Бакиева...»