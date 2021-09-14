Филипп Буазо. Француз, спасающий Карагачевую рощу

Проект «Экопарк Карагачевая роща» задумывался еще в 2009 году, однако воплотить его в жизнь удалось лишь спустя девять лет — весной 2018-го. Француз Филипп Буазо, занимающийся спасением уникального бишкекского парка, признает — самое тяжелое, с чем он когда-либо сталкивался в Кыргызстане, — это бюрократия.

Рукотворный лес в столице Кыргызстана

В это сложно поверить, но каких-то 140 лет назад на месте привычной для бишкекчан Карагачевой рощи был заболоченный пустырь. Гиблое место. Из топи в тенистый лес его превратил ученый-садовод, путешественник, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Фетисов.

Фото 24.kg. Если не знать дороги, в глубине Карагачевой рощи легко заблудиться



Свой экспериментальный питомник он заложил в 1881 году. Это был колоссальный труд. За первые пять лет садоводу практически в одиночку удалось вырастить больше 10 тысяч молодых деревьев. Сопоставимое количество саженцев в Бишкеке высаживается и сейчас. Но, в отличие от современных озеленителей, ни спецтехники, ни большого штата сотрудников у Фетисова не было.

Фото 24.kg. Здесь прохладно даже в самые жаркие летние дни



Парк активно развивали и в советское время. К 1990 году его территория насчитывала больше 215 гектаров . С обретением независимости, однако, Карагачевая роща подверглась нападкам со стороны самых страшных вредителей — людей. Самозахватчики словно от пирога отрезали от нее кусок за куском. Деревья вырубались и выжигались. На их месте при потворстве городских властей вырастали дома.

Безразличие и коррупция уничтожили 60 процентов парка.

Сегодня, по разным оценкам специалистов, территория Карагачевой рощи насчитывает не более 130 гектаров .

Приграничные конфликты

Рукотворный лес, скорее всего, вырубали бы и сегодня, если бы не Филипп Буазо. Девятнадцать лет назад он впервые приехал в Кыргызстан туристом. Очаровавшись местными красотами, позже решил вернуться сюда и создать кыргызско-французскую ассоциацию экотуризма.

Карагачевая роща настолько впечатлила его, что в 2009 году вместе с вице-президентом АУЦА Чингизом Шамшиевым он решился на уникальный проект — создание в парке заповедника — особо охраняемой территории, защищенной он пагубного влияния человека.

Фото 24.kg. Филипп Буазо

«Чтобы воплотить задуманное в жизнь, нам понадобилось почти десять лет. Было непросто. Свои корректировки внесла революция 2010 года, социальные и политические потрясения. Много времени у нас отняла бюрократическая машина», — вспоминает Филипп Буазо.

Определить границы будущего экопарка и огородить его забором было непросто. Местные жители изначально восприняли эту идею в штыки, посчитав, что часть Карагачевой рощи в собственность выкупил какой-то иностранец. Немало сил потребовалось, чтобы донести до людей главную идею — парк никто не отнимает — он взят в аренду и будет открыт для посещения, как и прежде.

Нам было важно в первую очередь прекратить вырубку деревьев и остановить незаконный захват земли. Филипп Буазо

Впрочем, приграничные конфликты происходят в парке и сегодня. Экскурсию по защищенной части Карагачевой рощи Филипп начинает с осмотра заборов. В некоторых местах они проломлены. Рабочие постоянно восстанавливают ограждения, однако вандалы с неменьшим усердием продолжают их ломать.

Фото 24.kg. Неизвестные в очередной раз сломали забор экопарка



Что интересно, по ту сторону ограждения красуются не глинобитные мазанки, а основательно построенные дома. Очевидно, что самозахватом здесь промышляли и продолжают промышлять люди далеко не бедные.

На одном из участков экопарка Филипп показывает на заросшую травой кучу песка и гравия. Еще несколько лет назад на этом месте кто-то планировал построить очередной особняк. Экоактивисты и волонтеры сделать этого не позволили. Несостоявшийся владелец элитного жилья отступил, бросив стройматериалы.

Фото 24.kg. Заготовка для будущего фундамента прямо посреди деревьев

Спасти то, что осталось

И сам Филипп Буазо, и его единомышленники прекрасно понимают, что вернуть Карагачевой роще былую славу и украденную территорию задача не из легких. Скорее, это недостижимая мечта. Пока же им удалось отвоевать 41 гектар парка. За три года в заповедной зоне сделано многое.

Фото 24.kg. Карта экопарка «Карагачевая роща»

Отремонтирована центральная аллея. Созданы зоны отдыха, которые не вредили бы экологии. Выставлены два поста охраны на входах в огороженную часть парка.

Только за последние три года с территории экопарка вывезено больше 200 тонн мусора, в основном это пластик — бутылки, пакеты и прочее.

Установлены информационные стенды, скамейки и урны для мусора. От последнего Карагачевая роща страдает не меньше, чем от незаконной вырубки.

Но главный успех — это продолжение дела Алексея Фетисова. Волонтеры разбили в заповеднике свой экспериментальный питомник. В 2018 году после ограждения территории экологи произвели инвентаризацию и насчитали 9 тысяч 800 деревьев. Благодаря ежегодным высадкам в парке появились 600 новых саженцев, в том числе и краснокнижных пород. Сотрудников у экопарка немного — всего семь человек и волонтеры. Как и 140 лет назад, делают больше, чем городские управления с раздутыми штатами.











Особое внимание уделяется фауне Карагачевой рощи. Обитавшие здесь в свое время фазаны и черепахи были полностью уничтожены. Команда Филиппа работает над восстановлением их популяции. Построены специальные питомники.

В достижении биологического баланса важную роль играют и насекомые. Это уникальное сооружение позволяет увеличивать их разнообразие. В стеллажах для каждого вида созданы свои особые условия.

Деревья часто страдают от болезней. В ближайших планах эколога высадить в роще новую породу карагачей, устойчивых к вредителям. Если проект окажется удачным, то его можно будет с успехом использовать для озеленения всего Бишкека.

Образовательная часть — важная составляющая проекта. На территории экопарка студенты бишкекских вузов на практике знакомятся с азами экологии, ботаники и садоводства. Например, эти ящики для компоста. С их помощью будущие специалисты изучают способы получения органических удобрений.

Фото 24.kg. В этих ящиках заготавливают органические удобрения

Главная задача, которую ставит перед собой Филипп Буазо, — сохранить парк в его естественном виде. Минимум человеческого вмешательства. Все должно происходить так, как это происходит в дикой природе. Если дерево сгнивает и падает, его не убирают, оно становится частью гармоничной экосистемы.

В Кыргызстане не так много лесов. И таких уникальных мест, как Карагачевая роща, практически нет. Потерять ее нельзя. Филипп Буазо

А это одно из самых уникальных мест. С этого дерева, посаженного лично Алексеем Фетисовым, 140 лет назад начиналась роща. Его показывают далеко не всем — боятся охотников за редкими видами древесины.

Фото 24.kg. Дерево, 140 лет назад посаженное Алексеем Фетисовым

Порода дерева неизвестна. Специалисты так и не смогли ее определить. Алексей Михайлович, по их признанию, был гениальным ботаником и любил экспериментировать. Возможно, саженец этого исполина был привезен им в Пишпек из Европы.

Подумайте, что вы оставите после себя

Карагачевая роща — это не только исторический памятник садоводства. Это еще и напоминание людям о том, насколько хрупка природа. То, что по крупицам создавалось на протяжении 140 лет, чуть было не уничтожили всего за два десятилетия.

Фото 24.kg. Карагачевая роща

«Я искренне верю, что однажды Карагачевую рощу удастся вернуть в ее первозданный вид. Да, на это потребуется время. И я надеюсь и верю, что когда-то на смену нам придут те, кто так же полюбит это место и будет бороться за его восстановление. Еще одна наша цель — это поменять мышление людей, изменить их отношение к природе», — заключает Филипп Буазо.

Эколог признает, что Кыргызстан стал для него второй родиной. Он давным-давно привык жить на две страны и также поровну делить между ними свою любовь.