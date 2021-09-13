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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывшего чиновника ошской мэрии Кылычбека Саркарбаева оправдали

Экс-руководителя комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбека Саркарбаева оправдали по факту подделки документов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Ошский городской суд. Известно, что суд не нашел в действиях бывшего чиновника состава преступления.

Кроме того, по предварительным данным, уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением, присвоения бюджетных средств, которое вели следователи ГКНБ, также прекращено за отсутствием состава преступления.

Ранее Саркарбаев возместил ущерб в размере 1 миллиона сомов.

Напомним, ГКНБ ведет расследование еще одного уголовного дела, где фигурантом является Кылычбек Саркарбаев. Он якобы пользовался поддельным паспортом, чтобы скрыть свою судимость. Его якобы настоящая фамилия — Сулайманов. В ГКНБ считают, что он умышленно с помощью поддельных документов получил новый паспорт, чтобы скрыть судимость и устроиться на работу руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206909/
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