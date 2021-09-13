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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Вынесен приговор брату погибшего

Обвиняемого в убийстве брата в бишкекском жилмассиве «Мурас-Ордо» приговорили к пробационному надзору сроком на три года. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

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Уточняется, что приговором суда С.А. признан виновным по статье «Убийство в состоянии аффекта» УК КР.

«С.А. освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы. Ему назначен пробационный надзор сроком на три года», — сообщили в суде.

Напомним, 17 марта в жилмассиве «Мурас-Ордо» нашли труп подростка с перерезанным горлом. Тело обнаружила мать ребенка. Погибшему было 13 лет, со слов родственников, он болел эпилепсией, поэтому требовалось постоянное присутствие людей для оказания помощи в случае приступа. В убийстве мальчика подозревают родного брата. Между ними в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого старший ударил младшего брата ножом. Подозреваемого водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206894/
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