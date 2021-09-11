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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-начальника управления Финпола отпустили под подписку о невыезде

Бывшего начальника управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП Айбека Токоева отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Ошский городской суд. По некоторым данным, Айбек Токоев добровольно оказал помощь государству в размере 25 миллионов сомов.

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения Айбека Токоева. По предварительной оценке, общая стоимость недвижимости бывшего начальника управления ГСБЭП составляет более $4 миллионов, что не соответствует его легальным доходам. В январе Айбека Токоева взяли под стражу.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206813/
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