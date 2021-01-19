Обогащение в $4 миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола

Антикоррупционной службой ГКНБ задержан начальник управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП Айбек Токоев. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что за время работы на руководящих должностях в Финполе с 2014 года со стороны Айбека Токоева было приобретено более 15 единиц недвижимости в Оше и Бишкеке. Они были оформлены на его близких родственников.

«Кроме того, Айбеком Токоевым были инвестированы значительные суммы в строительство 13-этажного многоквартирного жилого дома, ресторанов, магазинов и автозаправочных станций в Оше. По предварительной оценке, общая стоимость недвижимости Токоева составляет более $4 миллионов, что не соответствует его легальным доходам. 18 января Айбек Токоев задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ГКНБ.

Ранее сообщалось, что Айбек Токоев стал фигурантом уголовного дела. Он близкий родственник супруги экс-президента Сооронбая Жээнбекова.