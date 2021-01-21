Бывшего начальника управления ГСБЭП арестовали на два месяца

Бывшего начальника управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП Айбека Токоева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Известно, что Айбек Токоев по решению суда арестован до 18 марта.

В суде эту информацию подтвердили.

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения Айбека Токоева. По предварительной оценке, общая стоимость недвижимости бывшего начальника управления ГСБЭП составляет более $4 миллионов, что не соответствует его легальным доходам.