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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывшего начальника управления ГСБЭП арестовали на два месяца

Бывшего начальника управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП Айбека Токоева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Известно, что Айбек Токоев по решению суда арестован до 18 марта.

В суде эту информацию подтвердили.

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения Айбека Токоева. По предварительной оценке, общая стоимость недвижимости бывшего начальника управления ГСБЭП составляет более $4 миллионов, что не соответствует его легальным доходам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180810/
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