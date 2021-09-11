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Общество

Задержание активистки. Критика власти не несет угрозу национальной безопасности

Институт Медиа Полиси прокомментировал задержание активистки партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматовой.

Уточняется, что понятия «тенденциозное освещение общественно-политического процесса», «необоснованная критика в адрес политического руководства страны», «протестный потенциал», «негативный отзыв и дискредитация деятельности властей КР» составляют право на свободу слова и мнения.

Статья «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР не направлена на защиту власти от критики. Статьи, предусматривающей защиту власти от критики, в законодательстве нет и быть не может.

«Критика и обсуждение действий властей не несут угрозу национальной безопасности, общественному порядку, общественному здоровью и нравственности населения, а также правам и свободам других лиц. Критика власти никак не может иметь признаков возбуждения региональной вражды», — прокомментировали в Медиа Полиси.

Право на свободу слова имеет существенное значение для власти, нацеленной бороться с коррупцией и правонарушениями, продвигать надлежащее управление и надзора, а также заинтересованной в участии граждан в управлении государством.

Напомним, Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. Она пыталась вылететь в Москву. Известно, что активистка приезжала на похороны родного брата.

В МВД объяснили задержание члена партии «Бутун Кыргызстан» тем, что она, находясь в Москве, активно критиковала руководство страны для увеличения протестного потенциала как среди мигрантов, так и граждан, проживающих в Кыргызстане.

Позже стало известно, что Орозайым Нарматову допросили в качестве свидетеля. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206786/
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