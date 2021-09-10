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Общество

Орозайым Нарматову допросили в качестве свидетеля

Члена партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматову допросили в качестве свидетеля. Об этом 24.kg сообщил адвокат Жыргалбек Бабаев.

По его словам, он и Нарматова подписали документ о неразглашении следственных действий. Юрист не сообщил, о чем был допрос и по какому факту его подзащитную доставили из аэропорта Оша в следственную службу МВД.

С его слов, Орозайым Нарматова вышла с допроса.

В пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. По данным ведомства, активистка допрошена после проведения следственных действий. Она была доставлена в МВД в рамках следственного поручения.

Напомним, Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. Она пыталась вылететь в Москву. Известно, что активистка приезжала на похороны родного брата.

В МВД объяснили задержание члена партии «Бутун Кыргызстан» тем, что она, находясь в Москве, активно критиковала руководство страны для увеличения протестного потенциала как среди мигрантов, так и граждан, проживающих в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206789/
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