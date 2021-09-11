Рост цен на бензин. Большинство читателей 24.kg не хотят отказываться от машины

Большинство читателей 24.kg не готовы отказаться от личного авто, несмотря на стремительный рост цен на бензин. Таковы итоги опроса.

Отметим, за первую неделю сентября цена на топливо выросла примерно на 1 сом, а с начала года на некоторые виды стоимость увеличилась на 25 сомов, то есть выросла на треть.

В соцсетях многие стали высказываться, что придется отказаться от поездок на личной машине. В связи с этим 24.kg решило провести опрос.

Как выяснилось, большинство автолюбителей не готовы пересесть на велосипед, ходить пешком или пользоваться общественным транспортом. 25 процентов, или 478 опрошенных не хотят отказываться от удобств. Еще 48 процентов (929 участников опроса) ответили, что не перестанут ездить на автомашине, но будут делать это при крайней необходимости.

260 человек, или 13 процентов решили ходить пешком/ездить на велосипеде. А 12 процентов (244 читателя) пересядут на общественный транспорт.

Аналогичный опрос проведен также в Twitter. Там ответы оказались схожими.