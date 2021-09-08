Готовы ли вы отказаться от личного авто из-за роста цен на бензин? Опрос

Бензин опять подорожал. За первую неделю сентября цена на топливо выросла примерно на 1 сом, а с начала года на некоторые виды стоимость увеличилась на 25 сомов, то есть выросла на треть.

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Сегодня бензин Аи-92 стоит 56,5-57,9 сома, Аи-95 — 61,5-62,5 сома. Самый большой рост отмечен на дизельное топливо — на 93 тыйына. Солярка подорожала с 50,08 до 51,5-52,9 сома.

Как отмечают водители, цены меняются чуть ли не каждый день. Многие автолюбители уже задумываются об отказе от личной машины и поиске других вариантов передвижения по городу.

На проблему также обратили внимание депутаты ЖК. Сегодня на заседании парламента Айсулуу Мамашова отметила, что цены на бензин становятся заоблачными, в то же время дорожает и автогаз. Нардеп потребовала пригласить и заслушать членов правительства, а также нефтетрейдеров, отвечающих за рост цен на топливо.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, готовы ли они отказаться от машины и пересесть на велосипед или ходить пешком.