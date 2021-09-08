За неделю топливо в Кыргызстане подорожало почти на 1 сом

За первую неделю сентября стоимость ГСМ в Кыргызстане выросла от 78 до 93 тыйынов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Так, бензин марки Аи-95 подорожал на 78 тыйынов — с 59,7 сома до 60,48 сома, а Аи-92 на 85 тыйынов — с 55,58 сома до 56,43 сома. Самый большой рост отмечен на дизельное топливо — на 93 тыйына. Солярка подорожала с 50,08 сома до 51,01 сома.

При этом за последние сутки в столице цены на ГСМ выросли на 30 тыйынов. Сегодня бензин марки Аи-92 стоит 56,5- 57,9 сома, Аи-95 — 61,5-62,5 сома, а дизельное топливо — 51,5- 52,9 сома.