В центре Бишкека закрасили мурал. Ранее его закрывали рекламой

В центре Бишкека закрасили мурал. Фотографии в Facebook опубликовал Азиз Примкулов.
Он предположил, что домком могла решить подготовить площадку для рекламы, ведь искусство (стрит-арт, мурал) не приносит денег. «А может быть, появится новый арт. Кто знает. Поживем-увидим...» — написал он.
Напомним, ранее картину на многоэтажном доме закрыли рекламным баннером. Тогда в мэрии сообщили, что последний появился с согласия домкома. «По информации муниципальной администрации Свердловского района, домком заключил договор с рекламным агентством ОсОО «Эсмедиа» сроком на три года», — сообщили в муниципалитете.
Мурал на многоэтажном доме на улице Боконбаева был создан art-группой DOXA в 2015 году.