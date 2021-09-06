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Общество

В центре Бишкека закрасили мурал. Ранее его закрывали рекламой

В центре Бишкека закрасили мурал. Фотографии в Facebook опубликовал Азиз Примкулов.

Он предположил, что домком могла решить подготовить площадку для рекламы, ведь искусство (стрит-арт, мурал) не приносит денег. «А может быть, появится новый арт. Кто знает. Поживем-увидим...» — написал он.
Напомним, ранее картину на многоэтажном доме закрыли рекламным баннером. Тогда в мэрии сообщили, что последний появился с согласия домкома. «По информации муниципальной администрации Свердловского района, домком заключил договор с рекламным агентством ОсОО «Эсмедиа» сроком на три года», — сообщили в муниципалитете.

Мурал на многоэтажном доме на улице Боконбаева был создан art-группой DOXA в 2015 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206199/
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