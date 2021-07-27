Рекламный баннер на месте мурала в Бишкеке появился с согласия домкома. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«По информации муниципальной администрации Свердловского района, домком заключил договор с рекламным агентством ОсОО «Эсмедиа» сроком на три года. У рекламного агентства имеется разрешение ГУ «Бишкекглавархитектура» на размещение рекламного баннера», — отметили в муниципалитете.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщил, что в центре Бишкека мурал на многоэтажном доме закрыли рекламным баннером.

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