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Агент 024

В центре Бишкека мурал на многоэтажном доме закрыли рекламным баннером

В центре Бишкека мурал на многоэтажном доме закрыли рекламным баннером. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Такие муралы на зданиях — настоящие произведения искусства. Они являются украшением столицы. Неужели в городе не нашлось другого места для размещения рекламы?» — недоумевает он.

Читатель добавил, что нарисованный мурал тоже являлся рекламой одной из компаний. «Но какой разный подход: создать арт-объект или закрыть его», — написал он.

Отметим, что мурал — это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/201979/
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