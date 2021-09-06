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Общество

SpaceX объявила дату первой гражданской космической миссии

Запуск первой гражданской космической миссии Inspiration4 состоится уже 15 сентября. Об этом сообщается на сайте аэрокосмической компании SpaceX.

По его данным, четыре астронавта полетят в космос на пассажирском корабле Crew Dragon. Запуск состоится 15 сентября с пусковой площадки космического центра имени Кеннеди во Флориде. Корабль выведет на орбиту возвращаемая ракета Falcon 9. Всего команда проведет в космосе три дня.

Полет оплатил основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Вместе с ним в космос отправится исследовательница Сиан Проктор, а также инженер Кристофер Семборски и сотрудница больницы Хейли Арсено. Профессиональных астронавтов на борту корабля не будет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206144/
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