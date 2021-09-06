Почти 30 миллионов сомов потратит Минобраз на издание двух учебников

Министерство образования и науки потратит 29 миллионов 195 тысяч 775 сомов на издание учебников на кыргызском языке. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, ведомство объявило тендер на издательскую работу и тиражирование двух учебников и методических пособий к ним. Речь идет о «Физике» для 7-го класса (авторы Э.Мамбетакунов, Б.Мурзаибраимова), тираж 80 тысяч экземпляров. И 2 тысячи 300 методических пособий к нему этих же авторов.

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Кроме того, министерство приобретет 73 тысячи учебников по химии для 8-го класса (авторы Б.Рыспаева, С.Молдогазиева, Т.Байдинов) и 2 тысячи 200 методических пособий к ним.

Отмечается, что участник должен иметь в штате профессиональных редакторов, технических редакторов, художественных редакторов, художников, верстальщиков, корректоров, цветокорректоров (при отсутствии в штате иметь договоры со специалистами, привлекаемыми для выполнения контракта или издательством), печатников и переплетчиков с опытом выполнения подобных работ не менее двух лет, ответственных за выполнение контракта специалистов с опытом выполнения подобных работ не менее пяти лет (предоставить резюме на всех специалистов).