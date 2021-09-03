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Общество

Кыргызстан одержал победу во втором дивизионе «Танкового биатлона»

Кыргызстан занял первое место во втором дивизионе конкурса «Танковый биатлон». Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе Минобороны.

Уточняется, что конкурс прошел сегодня на полигоне «Алабино» в Московской области. Отечественные военные участвовали в конкурсе на танке Т-72.

Международное соревнование по танковому биатлону, которое проходит раз в год, проводят с 2013-го, когда участвовали команды из четырех стран — России, Казахстана, Беларуси и Армении. В 2014-2017 годах количество государств увеличилось до 12-19. В 2018-м участвовали команды из 22 стран, в 2019-м — 23. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 участвовали команды из 16 государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205998/
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