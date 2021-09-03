Всеобщая вакцинация. Упор Минздрав делает на студентов и преподавателей

В ходе всеобщей акции по вакцинации от COVID-19 упор делают на студентов и преподавателей. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в вузах и крупных школах открыли временные прививочные пункты. «Педагоги вышли из отпусков, увеличим их охват. Подтягиваем и 219 тысяч студентов. По республике запустили 73 мобильные группы», — сказал глава Минздрава.

Читайте по теме В Кыргызстане пройдет всеобщая акция по вакцинации населения

Ранее сообщалось, что для запуска учебного процесса в традиционном режиме необходимо привить 70 процентов педагогов. «Даже если привито менее 50 процентов, то есть еще и носители антител. В итоге получается 70 процентов. Переболевших коронавирусом будем прививать через шесть месяцев», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

В Кыргызстане с 1 по 10 сентября проходит всеобщая акция по вакцинации от COVID-19.

По официальной статистике, полный курс вакцинации в КР прошли 461,9 тысячи граждан, первую дозу получили 691,4 тысячи. В остатке имеется 1,8 миллиона доз вакцин.