Около 60 процентов учителей в школах получили прививку от коронавируса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, эта цифра без учета младшего технического персонала и других сотрудников школ. «Остается около месяца, и у нас есть четкий план по вакцинации. Если врач определит, что у человека нет медицинских противопоказаний, то он будет вакцинироваться. У кого есть противопоказания, медики нам конкретно прописывают», — сказала Надира Джусупбекова.

На пресс-конференции отмечена стабилизация по заболеваемости коронавирусом. Кыргызстан находится в желтой зоне, но Бишкек и Иссык-Куль — в красной зоне.

Новый учебный год в образовательных организациях в Кыргызстане начнется с 15 сентября. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. Решение объяснили поэтапным переходом на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования.

Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов сотрудников, то есть вакцинации подлежат еще не менее 52 тысяч работников сферы образования по стране.