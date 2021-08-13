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Общество
Сюжет: COVID-19

Около 60 процентов учителей в школах получили прививку от коронавируса

Около 60 процентов учителей в школах получили прививку от коронавируса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, эта цифра без учета младшего технического персонала и других сотрудников школ. «Остается около месяца, и у нас есть четкий план по вакцинации. Если врач определит, что у человека нет медицинских противопоказаний, то он будет вакцинироваться. У кого есть противопоказания, медики нам конкретно прописывают», — сказала Надира Джусупбекова.

На пресс-конференции отмечена стабилизация по заболеваемости коронавирусом. Кыргызстан находится в желтой зоне, но Бишкек и Иссык-Куль — в красной зоне.

Новый учебный год в образовательных организациях в Кыргызстане начнется с 15 сентября. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. Решение объяснили поэтапным переходом на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования.

Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов сотрудников, то есть вакцинации подлежат еще не менее 52 тысяч работников сферы образования по стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203902/
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