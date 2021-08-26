В Кыргызстане пройдет всеобщая акция по вакцинации населения

В Кыргызстане с 1 по 10 сентября пройдет всеобщая акция по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

Отмечается, что накануне заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела очередное заседание Республиканского оперативного штаба. Обсуждены эпидемиологическая ситуация в стране, ход вакцинации населения против COVID-19, планируемые поставки вакцин в рамках механизма COVAX и других международных проектов.

Жылдыз Бакашова отметила положительную динамику по снижению количества ежедневно зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, но в то же время напомнила об обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

Полномочным представителям президента в областях, мэрам городов Бишкека и Оша поручено продолжить проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических норм на вверенных территориях, а также в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, связанных с празднованием 30-летия независимости Кыргызстана, поручено обеспечить строгое соблюдение условий пандемии COVID-19.

Заместитель главы кабмина подчеркнула необходимость наращивания темпа вакцинации для формирования коллективного иммунитета.

Членами Республиканского оперативного штаба предложено провести всеобщую акцию по вакцинации населения от COVID-19 с 1 по 10 сентября 2021 года. Кроме того, Министерству здравоохранения и социального развития совместно с Министерством иностранных дел поручено продолжить работу с международными организациями по возможным поставкам вакцин от COVID-19 на безвозмездной основе.