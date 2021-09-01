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Общество

Главой «Национальной электрической сети Кыргызстана» стал Жолдошбек Ачикеев

Генеральным директором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) назначен Жолдошбек Ачикеев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение о его назначении принял совет директоров НЭСК. Сегодня первый заместитель председателя правления национального энергохолдинга Равшанбек Касымов представил коллективу нового руководителя. Ранее должность занимал Эмиль Куданалиев.

«Национальной электрической сети Кыргызстана» предстоит успешно пройти осенне-зимний период и решать ряд важных вопросов, в частности по капитальному строительству высоковольтных подстанций и ЛЭП», — отметил Равшанбек Касымов.

Жолдошбек Ачикеев начинал свою трудовую деятельность в «Кыргызэнерго», далее работал в ОАО «Востокэлектро», Иссык-Кульском филиале ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». В 2015-2019 годах занимал должность технического директора, директора департамента эксплуатации и ремонта ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». В 2019-2020 годах работал на должности начальника управления генерации и передачи энергии национального энергохолдинга. В 2020 году — генеральный директор ОАО «Электрические станции». С февраля 2021 года — первый заместитель председателя правления национального энергохолдинга.

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» — энергетическая компания, транспортирующая электрическую энергию, выработанную электростанциями, по высоковольтным сетям по всему Кыргызстану до распределительных компаний и крупных промышленных потребителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205677/
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Главой «Национальной электрической сети Кыргызстана» стал Жолдошбек Ачикеев