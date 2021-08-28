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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Уволен начальник СИЗО ГКНБ, позволивший Василию Дашкову гулять по двору клиники

ГКНБ провел служебное разбирательство по факту нарушений порядка охраны следственно-арестованного экс-главы ГП «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова, лечившегося в клинике «Бикард». Об этом сообщид пресс-центр ведомства.

За допущенные нарушения освобождены от занимаемых должностей начальник СИЗО ГКНБ, его заместитель, которые ответственны за порядое содержания следственно-арестованных, их охрану и конвоирование.

В ведомстве напомнили, что Василий Дашков этапирован в СИЗО ГКНБ.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором экс-глава «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков свободно гуляет по территории частной клиники «Бикард». На кадрах он сидел на скамейке. Конвоиры, охранявшие обвиняемого в особо тяжком преступлении, не смогли объяснить, почему он гуляет свободно, без наручников, хотя находится под арестом.

Напомним, 18 мая Василий Дашков был доставлен в ГКНБ. Его подозревают в коррупции. Сначала экс-главу «Кыргыз темир жолу» отпустили под домашний арест. При этом суд поставил условие: выплатить ущерб. Так как Василий Дашков не перечислил деньги, его вновь задержали. По версии следствия, с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты поставки товарно-материальных ценностей он незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205523/
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