Арестованный Василий Дашков лежит на лечении в «Бикарде» и свободно гуляет

В социальных сетях распространяется видео, на котором экс-глава «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков свободно гуляет по территории частной клиники «Бикард».

Видеоролик опубликовал пользователь Санжар Калматай. На кадрах видно, что Василий Дашков сидит на скамейке. Конвоиры, которые должны охранять обвиняемого в особо тяжком преступлении, не смогли объяснить, почему он гуляет свободно, без наручников, хотя находится под арестом.

Отметим, что Василия Дашкова перевели из СИЗО ГКНБ в частную клинику еще в конце июня.

Напомним, 18 мая Василий Дашков был доставлен в ГКНБ. Его подозревают в коррупции. Сначала экс-главу «Кыргыз темир жолу» отпустили под домашний арест. При этом суд поставил условие: выплатить ущерб. Так как Дашков не перечислил деньги, его вновь задержали. По версии следствия, с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты поставки товарно-материальных ценностей Дашков незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 миллиарда сомов.