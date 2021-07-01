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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-главу «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова перевели в клинику «Бикард»

Экс-главу «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова перевели в частную клинику «Бикард». Информацию об этом 24.kg подтвердили источники в правоохранительных органах.

По их данным, его перевели из СИЗО ГКНБ на прошлой неделе по состоянию здоровья.

Пресс-центр ГКНБ пока не комментирует сообщение. В частной клинике «Бикард» тоже отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что Василия Дашкова водворили в СИЗО ГКНБ до 8 августа.

Напомним, 18 мая Василий Дашков был доставлен в ГКНБ. Его подозревают в коррупции. Сначала экс-главу «Кыргыз темир жолу» отпустили под домашний арест. При этом суд поставил условие: выплатить ущерб. Так как Дашков не перечислил деньги, его вновь задержали. По версии следствия, с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты поставки товарно-материальных ценностей Дашков незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199551/
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