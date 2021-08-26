Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана

Лидеры радикального движения «Талибан» отправили под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, сейчас оба арестованных политика лишены личной охраны. Их охраняют сами талибы. В понедельник талибы конфисковали оружие у охраны Хамида Карзая. Они также забрали личный транспорт бывшего президента. В среду обыски и конфискация прошли у Абдуллы Абдуллы.

Напомним, Хамид Карзай и Абдулла Абдулла решили не покидать захваченный «Талибаном» Афганистан. Оба проводили консультации с талибами по вопросу формирования инклюзивного правительства.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организовали эвакуацию своих граждан.