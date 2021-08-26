Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке начала прием пациентов

В Бишкеке сегодня, 26 августа, больница кыргызско-турецкой дружбы начала прием пациентов. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в начале августа в Кыргызстан прилетели 30 врачей и технических специалистов, чтобы подготовить больницу к приему пациентов.

«Это событие кыргызстанцы ждали давно. Наконец государственная больница кыргызско-турецкой дружбы готова принимать пациентов. Здесь будут проводить высокотехнологичные операции, что позволит нашим гражданам лечиться, не выезжая за рубеж. На начальном этапе стационар будет принимать пациентов с кардиологическими, сосудистыми, торакальными заболеваниями. Здесь работают турецкие специалисты, Минздрав КР проводит отбор местных врачей», — рассказал министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По соглашению три года больницей будут совместно управлять Кыргызстан и Турция. Она специализированная и будет принимать пациентов только по направлению других стационаров.

Процесс лечения, как и в других больницах, будут осуществлять по программе государственных гарантий. В октябре-ноябре 2021 года планируют открыть отделения гастроэнтерологии и общей хирургии. Когда больница будет готова к полноценной работе, планируется официальное открытие с участием глав двух стран.

Всего в больнице 72 койки, 21 из них — реанимационная. Есть ангиограф, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, маммография, рентген, УЗИ, гастроскоп, эхокардиограф и многие другие диагностические приборы.

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Перечень и стоимость медицинских услуг больницы разработаны и утверждены антимонопольным комитетом. Граждане из-за рубежа получат доступ к платным медуслугам по отдельному прейскуранту.

Строительство клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016-го и завершилось в ноябре 2017 года. В период пика пандемии коронавируса в 2020-м ее временно открыли для приема и лечения зараженных COVID-19.