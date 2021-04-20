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Общество

Когда откроется больница кыргызско-турецкой дружбы? Ответ Минздрава

В Кыргызстане ожидают приезд турецкой делегации для обсуждения и решения организационных вопросов о больнице кыргызско-турецкой дружбы. Об этом 24.kg сообщил заведующий сектором международного сотрудничества Минздрава Осмон Масалиев.

По его словам, после того как больница будет зарегистрирована как юридическое лицо, будут назначены руководители. В том числе главврач — со стороны Турции и его заместитель — со стороны Кыргызстана.

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«В больнице смогут получить медицинскую помощь все граждане, имеющие направление на лечение с использованием высокотехнологичного оборудования. Там будут работать специалисты из Кыргызстана. Но для успешной реализации проекта привлекут некоторых специалистов из Турции для обучения отечественных кадров. Набор сотрудников будет осуществляться руководством больницы после его назначения. Число приезжих сотрудников определит Минздрав Турции. Одно могу сказать, что их число будет ограничено, учитывая эпидситуацию с COVID-19», — пояснил Осмон Масалиев.

По соглашению больница первые три года будет финансироваться турецкой стороной. В документе указана сумма $19 миллионов. Эти средства предусматриваются на выплату зарплаты медперсонала, оплату комуслуг и другого необходимого для деятельности стационара.

Пока неизвестна даже предварительная возможная дата визита делегации.

Соглашение подписано 1 сентября 2018 года в Бишкеке. Жогорку Кенеш ратифицировал его 18 апреля 2019-го, и 28 мая 2019 года президент КР подписал закон о его ратификации. Завершились процедуры и в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации 20 февраля 2021-го.

Строительство клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016 года и завершилось в ноябре 2017-го. Больница рассчитана на 72 койко-места, включая 21 место в реанимационном отделении.

В период пика пандемии коронавируса в 2020 году она была временно открыта для приема и лечения зараженных коронавирусной инфекцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190798/
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