Скандал с матчеством. Суд аннулировал записи и вернул детям отчества

В Октябрьском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение дела Алтын Капаловой, сменившей своим детям отчество на матчество.

Судья Гульнара Абылкасымова удовлетворила исковое заявление представителей департамента регистрации населения и актов гражданского состояния и аннулировала записи акта о перемене отчества, составленные в отделе ЗАГС Свердловского района.

Адвокат Евгения Крапивина отметила, что будет обжаловать решение районного суда во второй инстанции.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом для иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно опять же только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.