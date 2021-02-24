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Общество

Сменила детям отчество на матчество. На активистку Алтын Капалову подали в суд

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Об этом она сообщила в социальных сетях.

По ее словам, поводом иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Первое судебное заседание состоится завтра, 25 февраля, в Свердловском районном суде.

«Государство должно соблюдать правила международных соглашений о гендерном равенстве и о борьбе со всеми видами дискриминации в отношении женщин. Должно вписать в закон, что мамы имеют такие же права, как и отцы, что дети могут носить двойные, тройные фамилии или имя и фамилию мамы, вместо того, чтобы подавать на меня в суд. Я не нарушила закон, я нарушила патриархальные устои. Прошу перестать государство преследовать меня», — написала она.

Чем я, их мама, которая совершенно одна, не прося ни у тебя или у кого-то другого помощи, воспитывает своих детей, не могу дать им свою фамилию и имя?

Алтын Капалова

Отмечается, что завтра состоится первое судебное заседание по этому вопросу.

Ранее, отметим, Алтын Капалова сообщила, что дала детям матчество и свою фамилию, предварительно лишив родительских прав их биологических отцов.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184437/
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